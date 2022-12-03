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Сегодня, 12:45

Стало известно, как футболист Уругвая обозвал сотрудников ФИФА и организаторов ЧМ-2022 после вылета с турнира

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес.
Фото Global Look Press
Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес после матча.
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Сборная Уругвая в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2022 обыграла Гану (2:0), но не смогла выйти в плей-офф.

После окончания игры защитник уругвайской сборной Хосе Мария Хименес решил выяснить отношения с арбитром встречи Даниэлем Зибертом. Но пока прорывался в судье, ударил в голову директора ФИФА и одного из организаторов турнира Колина Смита.

Подробнее об этом эпизоде можно прочитать по этой ссылке.

После того, как стороны смогли разнять, футболист приступил к личным оскорблениям. В адрес арбитров защитник сборной Уругвая высказался нелицеприятно.

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес после матча.
Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес после матча.

«Они все кучка воров, эти сукины дети», — заявил Хименес после игры.

27-летний Хименес провел три полных матча на групповой стадии ЧМ в Катаре, но не отметился результативными действиями.

Игроки сборной Уругвая обращаются к&nbsp;арбитру в&nbsp;матче против Ганы на&nbsp;ЧМ-2022. Скандал на ЧМ: судьи в двух матчах «прибили» Уругвай. Кто за это ответит?

Хосе Хименес
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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