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Футболисты сборной Сербии получат 1 миллион евро за выход на ЧМ-2022

19:07
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Футболисты сборной Сербии получат 1 миллион евро за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает Blic. Такую премию игрокам обещал президент страны Александр Вучич.

Накануне Португалия уступила Сербии на своем поле в отборочном матче ЧМ-2022 со счетом 1:2. По итогам группового этапа квалификации Сербия заняла в группе первое место и получила путевку на ЧМ, португальцы стали вторыми и сыграют в стыковых матчах.

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Иван Шитик все материалы автора
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