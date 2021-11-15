Футболисты сборной Сербии получат 1 миллион евро за выход на ЧМ-2022

Футболисты сборной Сербии получат 1 миллион евро за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает Blic. Такую премию игрокам обещал президент страны Александр Вучич.

Накануне Португалия уступила Сербии на своем поле в отборочном матче ЧМ-2022 со счетом 1:2. По итогам группового этапа квалификации Сербия заняла в группе первое место и получила путевку на ЧМ, португальцы стали вторыми и сыграют в стыковых матчах.