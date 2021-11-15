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Кения и Того одержали победы в отборочном турнире ЧМ-2022

18:10

В матче африканского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Кении победила команду Руанды (2:1).

В другой игре Намибия уступила Того (0:1).

Все четыре сборные уже потеряли шансы на выход в финальный турнир.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Африка

2-й раунд. Группа E

Кения — Руанда — 2:1 (2:0)

Группа H

Намибия — Того — 0:1 (0:0)

15 ноября.

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Евгений Петров все материалы автора
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