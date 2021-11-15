Кения и Того одержали победы в отборочном турнире ЧМ-2022
18:10
В матче африканского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Кении победила команду Руанды (2:1).
В другой игре Намибия уступила Того (0:1).
Все четыре сборные уже потеряли шансы на выход в финальный турнир.
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Африка
2-й раунд. Группа E
Кения — Руанда — 2:1 (2:0)
Группа H
Намибия — Того — 0:1 (0:0)
15 ноября.
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю