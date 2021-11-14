Сиригу не полетел вместе со сборной Италии на матч против Северной Ирландии
В рамках последнего тура квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Италии сыграет против Северной Ирландии. На предстоящую игру не полетел голкипер «Дженоа» Сальваторе Сиригу, который уже отбыл в расположение своего клуба для знакомства с его новым главным тренером — украинским специалистом Андреем Шевченко, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Таким образом, у главного тренера национальной команды Роберто Манчини в предстоящей игре будет выбор на позиции голкипера из Джанлуиджи Доннаруммы, Алекса Мерета и Алеси Краньо.
Отметим, что матч Северная Ирландия — Италия состоится 15 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю