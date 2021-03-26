Шотландия и Австрия сыграли вничью

Сборные Шотландии и Австрии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:2).

В другой встрече группы F Фарерские острова поделили очки с Молдавией (1:1).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа F

Шотландия — Австрия — 2:2 (0:0)

Голы: Калайджич, 55 (0:1). Хэнли, 71 (1:1). Калайджич, 80 (1:2). Макгинн, 85 (2:2).

Шотландия: Маршалл, Хэнли, Робертсон, Тирни, Хендри, О`Доннел, Армстронг (Адамс, 66), Макгинн, Кристи (Маклин, 88), Мактоминэй, Дайкс (Макгрегор, 78).

Австрия: А.Шлагер, Драгович, Линхарт, Лайнер, Алаба, Ильзанкер, Гриллич, К.Шлагер, Баумгартнер, Грбич (Шауб, 68), Калайджич.

Предупреждения: Хэнли, 14. Кристи, 24. Дайкс, 49. Калайджич, 62. Гриллич, 70. О`Доннел, 82. Ильзанкер, 90+1.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

25 марта. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

Молдавия — Фарерские острова — 1:1 (1:0)

Голы: Николаэску, 9 (1:0). М.Ольсен, 83 (1:1).

Молдавия: Намашко, Епуряну, Армаш, Жардан, Посмак, Карп (Каймаков, 72), Рябчук, Ионицэ, Рацэ (Кожокарь, 86), Дамашкан (Постолаки, 73), Николаэску.

Фарерские острова: Нильсен, Фере (Ватнсдаль, 40), Давидсен, Наттестад, С.Ватнхамар (Йонссон, 78), Ханссон (Бьярталид, 69), Хендрикссон Ольсен, Г.Ватнхамар, Эдмундссон (М.Ольсен, 78), К.Ольсен, Ролантссон.

Предупреждения: Ханссон, 18. Ролантссон, 27. Рацэ, 35. Ионицэ, 46. Армаш, 46. Г.Ватнхамар, 76.

Судья: Гриффит (Уэльс).

25 марта. Кишинев. Стадион «Зимбру».