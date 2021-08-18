Шевченко пожелал удачи новому тренерскому штабу сборной Украины

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко пожелал удачи своим преемникам. Ранее и. о. главного тренера был назначен Александр Петраков.

«Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы, — написал Шевченко в Instagram. — Это были незабываемые пять лет моей жизни. Нас объединяла цель, и мы вместе шли к ней. Спасибо вам за поддержку.

Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть. Я желаю вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины".

Под руководством Шевченко сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020, показав лучший результат в своей истории.