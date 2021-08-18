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Шевченко пожелал удачи новому тренерскому штабу сборной Украины

22:04
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Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко пожелал удачи своим преемникам. Ранее и. о. главного тренера был назначен Александр Петраков.

«Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы, — написал Шевченко в Instagram. — Это были незабываемые пять лет моей жизни. Нас объединяла цель, и мы вместе шли к ней. Спасибо вам за поддержку.

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть. Я желаю вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины".

Под руководством Шевченко сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020, показав лучший результат в своей истории.

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Евгений Петров все материалы автора

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