Шевченко пожелал удачи новому тренерскому штабу сборной Украины
22:04
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко пожелал удачи своим преемникам. Ранее и. о. главного тренера был назначен Александр Петраков.
«Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы, — написал Шевченко в Instagram. — Это были незабываемые пять лет моей жизни. Нас объединяла цель, и мы вместе шли к ней. Спасибо вам за поддержку.
Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть. Я желаю вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины".
Под руководством Шевченко сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020, показав лучший результат в своей истории.
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