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Врач «Зенита» Владимир Хайтин приглашен в медицинский штаб сборной России

19:29
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РФС пригласил врача «Зенита» Владимира Хайтина на сентябрьские матчи сборной России, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Владимир Хайтин в 2013 году закончил факультет спортивной медицины в Санкт-Петербургском Государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова. В 2014-м закончил интернатуру по специальности «Травматология и ортопедия», в 2015-м — прошел профессиональную переподготовку по специальностям «Физиотерапия» и «Медицинская реабилитация». В 2016-м закончил клиническую ординатуру по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина».

В 2017-м проходил обучение по спортивной медицине в медицинской школе Гарварда. В 2019 году закончил аспирантуру по направлению «Спортивная медицина». Кандидат медицинских наук. Защитил диссертацию на тему: «Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата и лечение повреждений мышц у профессиональных футболистов».

В «Зените» Хайтин работает с октября 2014 (врач по медицинской реабилитации), с июня 2016-го — врач команды.

Сборная России проведет в сентябре три матча квалификации ЧМ-2022 — против Хорватии (1 сентября, 21.45, дома), Кипра (4 сентября, 19.00, на выезде) и Мальты (7 сентября, 21.45, дома).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-08-18-vladimir-khaytin-poluchil-priglashenie-v-meditsinskiy-shtab-sbornoy-rossii.htm

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Евгений Петров все материалы автора

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