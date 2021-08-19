Малафеев: «У Лунева пока нет особой практики. Вижу Гильерме основным вратарем сборной»

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» довызов вратаря «Байера» Андрея Лунева в состав национальной команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Кафанов же заявил о том, что хочет посмотреть как можно больше вратарей, кто находится в каком состоянии. Но с учетом того, что у Лунева практики сейчас особой нету, он может претендовать только в перспективе на пост №1. Сейчас же я вижу, если Гильерме в хорошей форме, что он способен защищать ворота сборной России», — сказал Малафеев «СЭ».

Малафеев также рассказал, чего не хватает другим вызванным вратарям для того, чтобы стать номером один в сборной.

«У остальных есть все шансы, но кому-то не хватает опыта еврокубков и игр за сборную, кто-то еще молод и не обладает авторитетом, который сейчас нужен. У Гильерме все это есть: и опыт выступлений за сборную, и опыт еврокубков, поэтому у него пока больше всех шансов. Но, если Лунев все-таки вытеснит Градецкого из основного состава, думаю, он сможет легко претендовать на роль основного вратаря сборной», — добавил Малафеев.

1 сентября в Москве сборная России сыграет с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022. 4 сентября с Кипром (Никосия), 7 сентября — с Мальтой.