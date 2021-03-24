Сборную Белиза задержали в Гаити вооруженные повстанцы
11:20
Автобус футболистов сборной Белиза был остановлен вооруженными повстанцами в Гаити, сообщает CNN. Инцидент произошел в понедельник утром, когда Белиз прибыл в столицу Гаити Порт-о-Пренс на отборочный матч ЧМ-2022.
Четыре полицейских, сопровождавших автобус, смогли договориться с повстанцами, чтобы командный автобус продолжил путь к отелю.
В Федерации футбола Белиза выразили недовольство ситуацией, попросив ФИФА и КОНКАКАФ принять меры и провести игру на более безопаснойй территории.
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