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Сборную Белиза задержали в Гаити вооруженные повстанцы

11:20
Вооруженные повстанцы останавливают автобус сборной Белиза. Фото Twitter
Вооруженные повстанцы останавливают автобус сборной Белиза. Фото Twitter

Автобус футболистов сборной Белиза был остановлен вооруженными повстанцами в Гаити, сообщает CNN. Инцидент произошел в понедельник утром, когда Белиз прибыл в столицу Гаити Порт-о-Пренс на отборочный матч ЧМ-2022.

Четыре полицейских, сопровождавших автобус, смогли договориться с повстанцами, чтобы командный автобус продолжил путь к отелю.

В Федерации футбола Белиза выразили недовольство ситуацией, попросив ФИФА и КОНКАКАФ принять меры и провести игру на более безопаснойй территории.

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