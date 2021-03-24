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Мальта — Россия: во сколько начало матча отбора ЧМ-2022

11:00
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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24 марта в 22.45 (по мск) сборная России сыграет на выезде против сборной Мальты в стартовом матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022.

Команда Станислава Черчесова подходит к матчу с мальтийцами без Романа Зобнина, Магомеда Оздоева. При этом сборная России готовится к игре с Александром Головиным и Алексеем Миранчуком.

Следить за матчем Мальта — Россия можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ» и в прямом эфире Первого канала (видеотрансляция).

Видеотрансляция матча Мальта — Россия

Мальта — Россия

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