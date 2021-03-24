Лунев присоединился к сборной России
12:28
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев прибыл в расположение сборной России.
В последний раз голкипер «Зенита» вызывался в расположение национальной команды в октябре 2019 года на матчи отборочного цикла чемпионата Европы.
Сборная России в марте проведет первые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 24 марта россияне на выезде сыграют против сборной Мальты, 27 марта — дома с командой Словении, 30 марта — в гостях против словаков.
Андрей Лунёв с нами! Только что прилетел на Мальту и присоединился к команде ?? pic.twitter.com/V8aKI0o4Kr— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021
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