Сборная России может провести первый стыковой матч на стадионе «Лужники»

Первый стыковой матч отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России может провести в «Лужниках», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в РФС рассматривают варианты и в южных городах (Ростов-на-Дону, Волгоград и Краснодар). Кроме того, возможен вариант, что подготовку к первым стыком сборная России проведет в Турции — в городе Белеке.

Сборная России узнает своего соперника завтра, 26 ноября, в ходе жеребьевки. Потенциальными оппонентами команды являются Чехия, Австрия, Северная Македония, Турция и Польша.