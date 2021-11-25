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Сборная России может провести первый стыковой матч на стадионе «Лужники»

18:19
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Первый стыковой матч отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России может провести в «Лужниках», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в РФС рассматривают варианты и в южных городах (Ростов-на-Дону, Волгоград и Краснодар). Кроме того, возможен вариант, что подготовку к первым стыком сборная России проведет в Турции — в городе Белеке.

Сборная России узнает своего соперника завтра, 26 ноября, в ходе жеребьевки. Потенциальными оппонентами команды являются Чехия, Австрия, Северная Македония, Турция и Польша.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-sty-k-sbornaya-provedet-veroyatno-v-luzhnikah-predmatchevy-j-sbor-mozhet-projti-v-beleke/

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Анна Горшкова все материалы автора
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