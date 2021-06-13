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Сборная Кюрасао под руководством Хиддинка уступила Панаме в матче квалификации на ЧМ-2022

04:29
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Сборная Кюрасао в первом матче второго раунда квалификации на ЧМ-2022 уступила Панаме со счетом 1:2.

На голы Альберто Кинтеро и Сесилио Ватермана гости ответили точным ударом Рангело Янги.

Победители второго раунда выйдут в третий раунд, где 8 команд разыграют три прямые путевки на чемпионат мира-2022, а также одно место гарантирует участие в стыковых матчах за выход на мировое первенство.

Ответный матч между Панамой и Кюрасао пройдет 16 июня и начнется в 3:00 мск.

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