Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Ирак и получить путевку на Кубок Азии

Сборная Ирана в матче квалификации на ЧМ-2022 обыграла Ирак со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Иран с 18 очками вышел на первое место в группе C, опередив Ирак на одно очко. Таким образом, иранцы вышли в третий этап квалификации ЧМ-2022 и получили путевку в финальный турнир Кубка Азии — 2023.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия

2-й раунд. Группа C

Иран — Ирак — 1:0 (1:0)

Австралия — Иордания — 1:0 (0:0)

Бахрейн — Гонконг — 4:0 (0:0)

ОАЭ — Вьетнам — 3:2 (2:0)

Таиланд — Малайзия — 0:1 (0:0)

15 июня.