Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Ирак и получить путевку на Кубок Азии
21:46
Сборная Ирана в матче квалификации на ЧМ-2022 обыграла Ирак со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
Иран с 18 очками вышел на первое место в группе C, опередив Ирак на одно очко. Таким образом, иранцы вышли в третий этап квалификации ЧМ-2022 и получили путевку в финальный турнир Кубка Азии — 2023.
ЧМ. Отборочный турнир. Азия
2-й раунд. Группа C
Иран — Ирак — 1:0 (1:0)
Австралия — Иордания — 1:0 (0:0)
Бахрейн — Гонконг — 4:0 (0:0)
ОАЭ — Вьетнам — 3:2 (2:0)
Таиланд — Малайзия — 0:1 (0:0)
15 июня.
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