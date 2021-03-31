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Футболисты сборной Бельгии преклонили колено перед матчем, белорусы не поддержали акцию

02:42
Игроки сборных Бельгии и Белорусии. Фото "Прессбол".
Игроки сборных Бельгии и Белорусии. Фото &quot;Прессбол&quot;.
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Футболисты сборной Бельгии преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Белоруссии, сообщает «Прессбол». Белорусы не поддержали акцию и остались стоять.

Сборная Белоруссии в этой игре потерпела самое крупное поражение в своей истории (0:8). Команда занимает четвертое место в группе Е, имея в активе три очка.

Бельгия — Белоруссия

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