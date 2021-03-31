Футболисты сборной Бельгии преклонили колено перед матчем, белорусы не поддержали акцию

Футболисты сборной Бельгии преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Белоруссии, сообщает «Прессбол». Белорусы не поддержали акцию и остались стоять.

Сборная Белоруссии в этой игре потерпела самое крупное поражение в своей истории (0:8). Команда занимает четвертое место в группе Е, имея в активе три очка.