Футболисты сборной Бельгии преклонили колено перед матчем, белорусы не поддержали акцию
02:42
Футболисты сборной Бельгии преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Белоруссии, сообщает «Прессбол». Белорусы не поддержали акцию и остались стоять.
Сборная Белоруссии в этой игре потерпела самое крупное поражение в своей истории (0:8). Команда занимает четвертое место в группе Е, имея в активе три очка.
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