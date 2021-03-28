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Сантуш прокомментировал незасчитанный гол Роналду в ворота Сербии

01:40
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги отборочного матча ЧМ-2022 против Сербии (2:2).

«У меня нет объяснений, почему мы позволили Сербии сыграть вничью. Мы изучали Сербию, знали, что они могут сделать. Я предупреждал своих игроков, что они могут измениться после первого тайма. Мы хорошо контролировали матч и создавали шансы снова забить. После второго гола Сербии мы вернули себе контроль над игрой, и у нас был гол, который не засчитали. Это не отменяет того, чего мы не сделали, или того, что мы могли бы сделать лучше. Но, имея мяч, который входит на полметра в ворота и не засчитывается, — в футболе это невозможно», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

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