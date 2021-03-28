Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Сборная Люксембурга победила на выезде в отборочном матче впервые с 2008 года

01:16
Форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригеш (справа) и полузащитник Кристофер Мартинс.. Фото УЕФА
Форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригеш (справа) и полузащитник Кристофер Мартинс.. Фото УЕФА
Теги:

Сборная Люксембурга в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Ирландию со счетом 1:0.

Единственный гол на счету форварда киевского «Динамо» Жерсона Родригеша.

Люксембуржцы победили на выезде в отборочном матче чемпионата мира или чемпионата Европы впервые с 2008 года — 10 сентября была обыграна сборная Швейцарии (2:1).

После этого матча Люксембург с 3 очками занимает третье место в группе A, Ирландия после двух игр не имеет очков.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...