Сборная Люксембурга победила на выезде в отборочном матче впервые с 2008 года
Сборная Люксембурга в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Ирландию со счетом 1:0.
Единственный гол на счету форварда киевского «Динамо» Жерсона Родригеша.
Люксембуржцы победили на выезде в отборочном матче чемпионата мира или чемпионата Европы впервые с 2008 года — 10 сентября была обыграна сборная Швейцарии (2:1).
После этого матча Люксембург с 3 очками занимает третье место в группе A, Ирландия после двух игр не имеет очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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