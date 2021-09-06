Руководитель агентства по саннадзору Бразилии рассказал о причинах скандала на матче с Аргентиной

Антонио Барра Торрес, руководитель национального агентства по санитарному надзору Бразилии объяснил, почему полицейские зашли на стадион, чтобы задержать четырех футболистов прямо во время матча.

«Все требования Anvisa (название агентства — Прим. «СЭ») не были выполнены, — цитирует Торреса Fox Sports Brasil. — Вот почему это было сделано. Эти четыре игрока должны были быть изолированы для депортации. Но этого не было сделано. Эти футболисты отправились на стадион и вышли на поле. Они полностью нарушили правила. Во-первых, они не соблюдали изоляцию. Во-вторых, предоставили недостоверные данные, отвечая на вопросы перед прибытием в Бразилию. И в-третьих, они собрались участвовать в матче».

Ранее сообщалось, что речь идет об Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии, Кристиане Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в английской премьер-лиге. Сборная Аргентины ушла с поля после того, как туда зашли бразильские полицейские, чтобы прямо во время игры задержать четырех аргентинцев за нарушение карантина.

Матч Бразилия — Аргентина приостановлен на неопределенный срок. Решение о его судьбе будет принято позднее.