Манчини о ничьей со Швейцарией: «Это тот момент, когда мяч просто не заходит в ворота»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Швейцарии (0:0).

«Это тот момент, когда мяч просто не заходит в ворота. И снова у нас было слишком много шансов выиграть эту игру. Нам нужно быть более решительными, более точными. Как и в случае с Болгарией, это еще один матч, который мы не можем выиграть с таким количеством созданных голевых моментов. Игроки устали, поэтому изменения обязательно будут. Это упущенная возможность, как и в прошлом матче», — приводит слова Манчини RAI Sport.

Сборная Италии с 11 очками занимает первое место в группе C, Швейцария с 7 очками — на второй строчке. в Следующем матче итальянцы 8 сентября встретится с Литвой, швейцарцы в этот же день встретятся с Северной Ирландией.