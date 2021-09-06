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Манчини о ничьей со Швейцарией: «Это тот момент, когда мяч просто не заходит в ворота»

00:18
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Швейцарии (0:0).

«Это тот момент, когда мяч просто не заходит в ворота. И снова у нас было слишком много шансов выиграть эту игру. Нам нужно быть более решительными, более точными. Как и в случае с Болгарией, это еще один матч, который мы не можем выиграть с таким количеством созданных голевых моментов. Игроки устали, поэтому изменения обязательно будут. Это упущенная возможность, как и в прошлом матче», — приводит слова Манчини RAI Sport.

Сборная Италии с 11 очками занимает первое место в группе C, Швейцария с 7 очками — на второй строчке. в Следующем матче итальянцы 8 сентября встретится с Литвой, швейцарцы в этот же день встретятся с Северной Ирландией.

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Сергей Разин все материалы автора

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