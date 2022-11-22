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Сегодня, 21:07

Роналду — единственный игрок без клуба на чемпионате мира-2022

Мария Гусева
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду является единственным игроком без клуба на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает Squawka.

Сегодня, 22 ноября «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с 37-летним форвардом.

Таким образом, Роналду может стать вторым в истории игроком, забившим гол на чемпионате мира в качестве свободного агента. Первым был защитник сборной Аргентины Альберто Тарантини, который поразил ворота национальной команды Перу (6:0) в 1978 году. В том году Аргентина выиграла мировое первенство.

Сборная Португалии сыграет в группе Н с командами Уругвая, Ганы и Южной Кореи. Первый матч на ЧМ-2022 Португалия проведет против Ганы 24 ноября.

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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