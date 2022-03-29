Робертсон недоволен расписанием матчей сборной Шотландии в июне

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон высказался по поводу плотного расписания матчей национальной команды в июне.

«Несправедливо просить футболистов играть шесть раз в июне, когда наш отпуск и так урезан из-за предстоящего чемпионата мира, который состоится в середине сезона. Сейчас много говорят о заботе об игроках, и я надеюсь, что это сыграет роль в принятии некоторых решений.

Давать игрокам две недели отдыха за весь год неприемлемо. Лига наций УЕФА — важный турнир, но четыре матча — это много, учитывая непростой сезон. Четыре игры — это максимум, который может быть", — приводит слова Робертсона The Independent.

В июне 2022 года сборная Шотландии сыграет четыре матча в Лиге наций. Также команда сыграет со сборной Украины в полуфинале стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира в Катаре и если выиграет, то в финале встретится с Уэльсом.