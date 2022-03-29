Сборная ОАЭ сыграет с Австралией за право побороться за выход на чемпионат мира в Катаре

Сборная ОАЭ обыграла команду Кореи со счетом 1:0 в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

Таким образом, ОАЭ вышли в стыковой матч с Австралией за право побороться за выход на чемпионат мира в Катаре.

Тренирует арабскую сборную аргентинец Родольфо Арруабаррена, в качестве игрока выходивший в полуфинал Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

Матч против Австралии пройдет 7 июня в Катаре. 13 или 14 июня победитель этой игры там же встретится с пятой командой Южной Америки.