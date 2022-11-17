Пулишич: «Мы хотим изменить представление мира об американском футболе»

Нападающий «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич поделился мыслями о чемпионате мира-2022.

«Честно говоря, мы хотим изменить представление мира об американском футболе; это одна из наших целей. Я думаю, мы должны проявить себя. Возможно, в последние десятилетия мы не были на уровне некоторых из этих мировых держав. Но я думаю, что мы можем сделать шаг вперед и что успешное проведение чемпионата мира может многое изменить», — приводит MLSsoccer слова 24-летнего форварда.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная США сыграет в группе против Англии, Ирана и Уэльса.