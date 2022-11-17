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Сегодня, 08:57

Пулишич: «Мы хотим изменить представление мира об американском футболе»

Алина Савинова
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Нападающий «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич поделился мыслями о чемпионате мира-2022.

«Честно говоря, мы хотим изменить представление мира об американском футболе; это одна из наших целей. Я думаю, мы должны проявить себя. Возможно, в последние десятилетия мы не были на уровне некоторых из этих мировых держав. Но я думаю, что мы можем сделать шаг вперед и что успешное проведение чемпионата мира может многое изменить», — приводит MLSsoccer слова 24-летнего форварда.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная США сыграет в группе против Англии, Ирана и Уэльса.

Источник: https://www.mlssoccer.com/news/christian-pulisic-world-cup-can-change-how-world-views-american-soccer
Кристиан Пулишич
Чемпионат мира по футболу
ФК Челси
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