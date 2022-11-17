Мэддисон сообщил, что находится в хорошей форме в преддверии ЧМ-2022

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон провел тренировку в составе сборной Англии перед началом чемпионата мира-2022.

«У меня была небольшая проблема за неделю до матча с «Вест Хэмом», но я не хотел отказываться от игры из-за чемпионата мира, я хотел помочь «Лестеру».

Я надеялся, что меня вызовут в сборную. Единственное, что я могу контролировать, — это моя форма и то, что я делаю в «Лестере». К счастью, моя форма была достаточно хорошей, а остальное — это слухи. Я старался оставаться сосредоточенным на том, что могу сделать в «Лестере», и все получилось, потому сейчас я там, где и должен быть", — приводит The National News слова Мэддисона.

12 ноября в СМИ появилась информация о том, что хавбек может пропустить ЧМ в Катаре из-за травмы, которую он получил в матче16-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0).

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Первым соперником сборной Англии по группе станет Иран. Команды встретятся 21 ноября в 16.00 по московскому времени.