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Сегодня, 08:44

Мэддисон сообщил, что находится в хорошей форме в преддверии ЧМ-2022

Алина Савинова
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Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон провел тренировку в составе сборной Англии перед началом чемпионата мира-2022.

«У меня была небольшая проблема за неделю до матча с «Вест Хэмом», но я не хотел отказываться от игры из-за чемпионата мира, я хотел помочь «Лестеру».

Я надеялся, что меня вызовут в сборную. Единственное, что я могу контролировать, — это моя форма и то, что я делаю в «Лестере». К счастью, моя форма была достаточно хорошей, а остальное — это слухи. Я старался оставаться сосредоточенным на том, что могу сделать в «Лестере», и все получилось, потому сейчас я там, где и должен быть", — приводит The National News слова Мэддисона.

12 ноября в СМИ появилась информация о том, что хавбек может пропустить ЧМ в Катаре из-за травмы, которую он получил в матче16-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0).

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Первым соперником сборной Англии по группе станет Иран. Команды встретятся 21 ноября в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.thenationalnews.com/fifa-world-cup-2022/2022/11/17/harry-kane-and-england-enjoy-first-world-cup-training-session-in-qatar-in-pictures/
Чемпионат мира по футболу
ФК Лестер
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