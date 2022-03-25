Фабио Каннаваро может возглавить сборную Италии

Легендарный игрок сборной Италии Фабио Каннаваро может возглавить национальную команду, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, специалист — кандидат на замену Роберто Манчини. Также руководство сборной рассматривает Марчелло Липпи на этот пост.

Вчера, 25 марта, Италия минимально проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022. Итальянская команда пропустит второй ЧМ подряд впервые в своей истории.