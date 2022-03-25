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Сегодня, 10:37

Фабио Каннаваро может возглавить сборную Италии

Сборная Италии ищет замену Роберто Манчини
Виктория Кравченко
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Фабио Каннаваро.
Фото Global Look Press

Легендарный игрок сборной Италии Фабио Каннаваро может возглавить национальную команду, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, специалист — кандидат на замену Роберто Манчини. Также руководство сборной рассматривает Марчелло Липпи на этот пост.

Вчера, 25 марта, Италия минимально проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022. Итальянская команда пропустит второй ЧМ подряд впервые в своей истории.

Фабио Каннаваро
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