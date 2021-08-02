Представлены три новых стадиона ЧМ-2022

Матч открытия Арабского Кубка ФИФА 2021 состоится на стадионе «Аль-Бейт». Турнир пройдет на шести стадионах предстоящего чемпионата мира, три из которых будут представлены впервые. На групповом этапе болельщики смогут посетить более одного матча в день, и в целом это будет прекрасная возможность почувствовать атмосферу чемпионата мира в Катаре менее чем за 500 дней до его начала.

Матч открытия между Бахрейном и Катаром, а также финал Арабского Кубка пройдет на стадионе «Аль-Бейт». Кроме того, еще два стадиона ЧМ-2022 впервые примут футбольные матчи и будут протестированы во время турнира. Это стадион «Аль-Тумама», напоминающий классический арабский головной убор, и «Рас Абу Абуд», первая арена в истории чемпионатов мира FIFA, которая будет полностью демонтирована после турнира. Она построена из 974 грузовых контейнеров. Остальные три стадиона Арабского Кубка FIFA — это возведенные с нуля и уже принимавшие матчи арены «Эдьюкейшн Сити», «Аль-Джануб» и «Ахмад бин Али».

Болельщики, желающие своими глазами увидеть турнир в Катаре, смогут приобрести билеты на сайте FIFA.com/tickets, начиная с 3 августа. Продажа откроется в 12.00 по московскому времени — только для держателей банковских карт Visa, у которых будет эксклюзивная возможность подать заявки на билеты на первой стадии продаж.

Первая стадия будет разделена на два этапа. Сначала с 3 по 10 августа болельщики смогут подать заявки на покупку билетов, и у всех заявок вне зависимости от даты подачи будут равные шансы на успех. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, они будут распределены с помощью случайной жеребьевки. Болельщики получат уведомления о статусе всех заявок (успешных, частично успешных или неуспешных) до середины сентября.

Затем с 28 сентября до 12 октября билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Наконец, со 2 ноября начнутся продажи «в последний момент», которые продлятся до конца турнира.

Билетная программа включает различные доступные опции и категории. Цены варьируются от 25 катарских риалов (около 500 рублей) за билет четвертой категории (только для резидентов Катара) на матчи групповой стадии до 245 риалов (около 5000 рублей) за билет первой категории на финал. Вся информация по этапам продаж и ценам доступна на сайте FIFA.com/tickets.

Арабский Кубок FIFA начнется 30 ноября, а финал турнира состоится 18 декабря 2021 года — ровно за год до финала чемпионата мира. Температура воздуха в Катаре в это время — 19-24°C: идеальные условия для футбола и отдыха. 16 лучших команд из Арабского мира сыграют на шести уже построенных стадионах чемпионата мира в Катаре. Команды разделены на четыре группы, их победители и команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф.

Группа А: Катар, Ирак, Оман, Бахрейн.

Группа В: Тунис, ОАЭ, Сирия, Мавритания.

Группа С: Марокко, Саудовская Аравия, Иордания, Палестина.

Группа D: Алжир, Египет, Ливан, Судан.

Компактный формат турнира, так же как и во время ЧМ-2022, предполагает минимальное расстояние между стадионами. Расписание матчей составлено таким образом, чтобы болельщики могли посетить более одного матча в день на групповом этапе.

Для посещения матчей Арабского Кубка ФИФА 2021 и для въезда в Катар из других стран необходимо иметь номер одобренной заявки Fan ID. Всем болельщикам необходимо будет получить физическую смарт-карту Fan ID в сервисном центре Fan ID в Катаре. Информация по процессу подачи заявки и получению Fan ID будет доступна позднее.

Как и во время проведения Клубного чемпионата мира ФИФА в Катаре в начале этого года, страна-органзатор предпринимает необходимые меры для защиты здоровья и безопасности болельщиков и всех участников соревнований. Болельщики, собирающиеся посетить Арабский Кубок FIFA, должны следовать миграционным рекомендациям катарских властей, а также протоколам Министерства здравоохранения Катара.

Дополнительная информация о дрпуске на стадионы и мерах безопасности, связанных с COVID-19, будет доступна на сайте FIFA.com. На сегодняшний день владельцы билетов должны быть полностью вакцинированы.