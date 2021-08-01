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Украинские СМИ назвали причину ухода Шевченко с поста главного тренера сборной

19:36
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Стало известно, почему Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины.

По информации украинского издания «Обозреватель», специалист не смог договориться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) о финансовых условиях. Указано, что Шевченко просил на весь тренерский штаб три миллиона долларов. Украинская ассоциация футбола настаивала на контракте в полтора миллиона. При этом на Евро-2020 сборная заработала 16 миллионов евро.

Под руководством 44-летнего тренера сборная Украины дошла до 1/4 финала Евро-2020, показав лучший результат в своей истории. До этого украинцы вышли на турнир с первого места в отборочной группе. Также украинцы при Шевченко вышли в элитный дивизион Лиги наций.

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Евгений Петров все материалы автора

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