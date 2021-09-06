Комментатор Генич показал оскорбления в свой адрес в соцсетях после критики игры сборной России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич показал оскорбления в свой адрес после критики игры сборной России в матче отборочного этапа ЧМ-2022 против Кипра (2:0).

«Доброе утро», — подписал свой пост Генич в Telegram.

Комментатор Генич показал оскорбления в свой адрес. Фото Telegram

После матча Кипр — Россия Генич написал: «Не игра, а ужас! Просто катастрофа». Позже комментатор признал, что написал этот твит на эмоциях.