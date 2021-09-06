Комментатор Генич показал оскорбления в свой адрес в соцсетях после критики игры сборной России
10:40
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич показал оскорбления в свой адрес после критики игры сборной России в матче отборочного этапа ЧМ-2022 против Кипра (2:0).
«Доброе утро», — подписал свой пост Генич в Telegram.
Комментатор Генич показал оскорбления в свой адрес. Фото Telegram
После матча Кипр — Россия Генич написал: «Не игра, а ужас! Просто катастрофа». Позже комментатор признал, что написал этот твит на эмоциях.
После пяти туров Россия возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 10 очков. На втором месте — Хорватия (10), на третьем — словенцы (7), далее идут словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4).
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