Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Комментатор Генич показал оскорбления в свой адрес в соцсетях после критики игры сборной России

10:40
Константин Генич. Фото Twitter
Константин Генич. Фото Twitter
Теги:

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич показал оскорбления в свой адрес после критики игры сборной России в матче отборочного этапа ЧМ-2022 против Кипра (2:0).

«Доброе утро», — подписал свой пост Генич в Telegram.

Константин Генич. Фото Twitter
Комментатор Генич показал оскорбления в свой адрес. Фото Telegram

После матча Кипр — Россия Генич написал: «Не игра, а ужас! Просто катастрофа». Позже комментатор признал, что написал этот твит на эмоциях.

После пяти туров Россия возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 10 очков. На втором месте — Хорватия (10), на третьем — словенцы (7), далее идут словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4).

Дополнительная информация:

https://t.me/kgenich/444

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Стала известна причина, почему был прерван матч Бразилии и Аргентины
Дерзкое «Динамо», провал «Спартака» и постаревший Дзюба. Главные открытия и разочарования старта РПЛ
Туомасу устроили овации в Тампере. Но родную сборную он не пощадил
«Локомотив» в товарищеском матче победил ЦСКА
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры