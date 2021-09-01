Дубль Роналду принес Португалии победу над Ирландией
Сборная Португалии победила команду Ирландии (2:1) в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022.
Первый мяч на 45-й минуте забил Джон Иган. У португальцев на 15-й минуте не забил пенальти Криштиану Роналду — его удар отразил Гэвин Базуну. В концовке форвард оформил дубль и стал рекордсменом по количеству голов за национальные сборные.
В другом матче этой группы Люксембург победил Азербайджан (2:1). У гостей отличился экс-игрок «Спартака», «Крыльев Советов» и «Томи» Эмин Махмудов.
Португалия набрала десять очков и занимает первое место, второй с семью очками идет Сербия. Далее идет Люксембург (шесть очков), Ирландия и Азербайджан очков не имеют.
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