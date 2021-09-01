После матчей Россия — Хорватия (0:0), Словения — Словакия (1:1) и Мальта — Кипр (3:0) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

Хорватия, Россия — 7 очков (4 матча), Словакия — 6 (4), Словения, Мальта, Кипр — 4 (4).

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры.

С точки зрения борьбы за первую позицию ничья дома — неудачный результат. Хорваты получают небольшое преимущество и во второй встрече с россиянами на своем поле будут претендовать на победу. При этом, помимо этого матча, у нашей сборной чуть более простой календарь, так как нашей команде предстоит еще два матча против Кипра, а подопечным Златко Далича — еще два матча с более сильной на бумаге Словакией.

С точки зрения борьбы за второе место очко против хорватов — это хорошо. Тем более что словенцы и словаки сыграли между собой вничью и не приблизились к россиянам. Через три дня наши футболисты играют на Кипре (обязательно брать три очка), а Словакия принимает Хорватию. Это хороший шанс либо выйти на первое место, либо оторваться от словаков в битве за второе.