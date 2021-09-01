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Ничья с хорватами — это хорошо или плохо? Расклады для сборной России в группе ЧМ-2022

1 сентября 2021, 23:48
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После матчей Россия — Хорватия (0:0), Словения — Словакия (1:1) и Мальта — Кипр (3:0) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

Хорватия, Россия — 7 очков (4 матча), Словакия — 6 (4), Словения, Мальта, Кипр — 4 (4).

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры.

С точки зрения борьбы за первую позицию ничья дома — неудачный результат. Хорваты получают небольшое преимущество и во второй встрече с россиянами на своем поле будут претендовать на победу. При этом, помимо этого матча, у нашей сборной чуть более простой календарь, так как нашей команде предстоит еще два матча против Кипра, а подопечным Златко Далича — еще два матча с более сильной на бумаге Словакией.

С точки зрения борьбы за второе место очко против хорватов — это хорошо. Тем более что словенцы и словаки сыграли между собой вничью и не приблизились к россиянам. Через три дня наши футболисты играют на Кипре (обязательно брать три очка), а Словакия принимает Хорватию. Это хороший шанс либо выйти на первое место, либо оторваться от словаков в битве за второе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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