В матче против Канады Ковачич повторил статистический рекорд Маттеуса с ЧМ-1990

Сборная Хорватии разгромила Канаду в групповом турнире чемпионата мира-2022 — 4:1.

В этом матче полузащитник хорватов Матео Ковачич совершил 5 перехватов и создал 4 момента при точности передач 93 процента.

Последним игроком, который показывал подобные цифры на чемпионате мира, был игрок сборной Германии Лотар Маттеус в игре против Югославии на ЧМ-1990. Тогда немец совершил 6 перехватов, создал 5 моментов при точности передач 95 процентов.