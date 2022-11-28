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Сегодня, 09:12

У Ковачича — 5 перехватов при точности передач 93 процента в матче против Канады. Последний раз такие показатели были у Маттеуса на ЧМ-1990

В матче против Канады Ковачич повторил статистический рекорд Маттеуса с ЧМ-1990
Руслан Минаев
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Сборная Хорватии разгромила Канаду в групповом турнире чемпионата мира-2022 — 4:1.

В этом матче полузащитник хорватов Матео Ковачич совершил 5 перехватов и создал 4 момента при точности передач 93 процента.

Последним игроком, который показывал подобные цифры на чемпионате мира, был игрок сборной Германии Лотар Маттеус в игре против Югославии на ЧМ-1990. Тогда немец совершил 6 перехватов, создал 5 моментов при точности передач 95 процентов.

Лотар Маттеус
Матео Ковачич
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Канады по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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