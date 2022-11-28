У Ковачича — 5 перехватов при точности передач 93 процента в матче против Канады. Последний раз такие показатели были у Маттеуса на ЧМ-1990
В матче против Канады Ковачич повторил статистический рекорд Маттеуса с ЧМ-1990
Сборная Хорватии разгромила Канаду в групповом турнире чемпионата мира-2022 — 4:1.
В этом матче полузащитник хорватов Матео Ковачич совершил 5 перехватов и создал 4 момента при точности передач 93 процента.
Последним игроком, который показывал подобные цифры на чемпионате мира, был игрок сборной Германии Лотар Маттеус в игре против Югославии на ЧМ-1990. Тогда немец совершил 6 перехватов, создал 5 моментов при точности передач 95 процентов.
Новости