Нового главного тренера сборной Бразилии объявят в январе 2023 года

Нового главного тренера сборной Бразилии объявят в январе 2023 года, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.

В заявлении организации сказано, что глава ведомства самостоятельно займется поиском подходящей кандидатуры.

Ранее сообщалось, что наставником «селесао» может стать Карло Анчелотти или Хосеп Гвардиола.

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. 61-летний специалист руководил командой с 2016 года.