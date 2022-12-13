Евсеев хотел бы увидеть финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, какие сборные хочет видеть в финале ЧМ-2022.

«В финале чемпионата мира вполне могут оказаться Хорватия и Марокко, это возможно. Но, конечно, мне бы хотелось увидеть финал между Францией и Аргентиной. Это самый зрелищный вариант из возможных», — цитирует Евсеева «РБ Спорт».

В полуфиналах ЧМ-2022 сыграют Аргентина против Хорватии и Марокко против Франции. Матчи пройдут 13 и 14 декабря.