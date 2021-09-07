Гол Тила помог Нидерландам разгромить Турцию, Депай сделал хет-трик
Сборная Нидерландов разгромила команду Турции в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Голландцы выиграли с теннисным счетом 6:1.
Хет-трик оформил полузащитник Мемфис Депай, еще один гол на свой счет записал полузащитник «Спартака» Гус Тил, который сейчас выступает за «Фейеноорд» на правах аренды.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа G
Нидерланды — Турция — 6:1 (3:0)
Голы: Классен, 1 (1:0). Депай, 16 (2:0). Депай, 38 — с пенальти (3:0). Депай, 54 (4:0). Тил, 80 (5:0). Мален, 90 (6:0). Дженгиз Юндер, 90+2 (6:1).
Нидерланды: Бейло, Блинд, де Врей, ван Дейк, Дюмфрис (Ренс, 71), Вейналдум (Тил, 61), Классен (Гравенберх, 71), де Йонг (Копмайнерс, 46), Бергхайс, Депай, Бергвайн (Мален, 61).
Турция: Угурджан Чакыр, Каан Айхан, Чаглар Сеюнджю, Мерт Мюльдюр, Мерих Демирал, Хакан Чалханоглу (Халил Дервишоглу, 86), Окай Йокушлу (Юсуф Языджи, 90+2), Оркун Кекчю (Озан Туфан, 47), Бурак Йылмаз (Керем Актюркоглу, 65), Кенан Караман (Озан Кабак, 46), Дженгиз Юндер.
Предупреждения: Оркун Кекчю, 15. Окай Йокушлу, 29. Вейналдум, 31. Чаглар Сеюнджю, 36. Озан Кабак, 58. ван Дейк, 78.
Удаление: Чаглар Сеюнджю, 44.
Судья: Орсато (Италия).
7 сентября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».
Норвегия — Гибралтар — 5:1 (3:1)
Голы: Торстведт, 23 (1:0). Холанн, 27 (2:0). Холанн, 39 (3:0). Стич, 43 (3:1). Серлот, 59 (4:1). Холанн, 90+1 (5:1).
Норвегия: Нюланн, Айер, Мелинг (Бьеркан, 46), Педерсен, Ханше-Ольсон, Эль-Юнусси (Меллер Дели, 81), Эдегор, Берг (Деннум, 63), Торстведт (Эурснес, 80), Серлот (Кинг, 64), Холанн.
Гибралтар: Голдвин, Уайсмэн, Саджент, Джолли (Дж.Чиполина, 83), Ронан, Аннесли (Р.Чиполина, 80), Муэли, Эрнандес (Босио, 65), Торилья, Валарино (Понс, 65), Стич (Кумбс, 80).
Предупреждения: Муэли, 33. Торстведт, 36.
Судья: Неоклеус (Кипр).
7 сентября. Осло. Стадион «Уллевол».
Черногория — Латвия — 0:0
Черногория: Миятович, Томашевич, Радунович, Вуячич, Вешович, Марушич, Косович (Божович, 79), Шчекич (Н.Вукчевич, 73), Бечирай (Мугоша, 60), Джурджевич (Иванович, 79), Хакшабанович (Осмаич, 80).
Латвия: Озолс, Дубра, Черномордис, Зюзин (Тарасов, 81), Камеш (Цыганик, 63), Савалниекс, Икауниекс, Юрковскис, Эмсис, Гутковский (Кроллис, 72), Ульдрикис.
Предупреждения: Гутковский, 4. Ульдрикис, 32. Джурджевич, 42. Косович, 71.
Судья: Осмерс (Германия).
7 сентября. Подгорица. Стадион «Градски».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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