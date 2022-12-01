Лукаку не использовал четыре голевых момента в матче с Хорватией

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не использовал четыре голевых момента в матче с Хорватией (0:0) в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022, сообщает Opta.

По информации Squawka, ни один игрок не упустил больше голевых шансов на ЧМ-2022, чем Лукаку за 45 минут в матче с хорватами.

Из группы F в плей-офф турнира вышли Марокко, с первого место (7 очков), и Хорватия — со второго (5 очков). Бельгия заняла третье место, Канада — четвертое.

Отметим, что бельгийцы впервые в 21-м веке не смогли выйти из группы на крупных чемпионатах.