Салах и Мане рассказали о футбольных кумирах детства

Накануне матча отборочного этапа чемпионата мира-2022 между сборными Египта и Сенегала нападающие «Ливерпуля» Садьо Мане и Мохамед Салах рассказали о кумирах детства.

«Я любил Эль-Хаджи Диуфа и Роналдиньо, но особенно Роналдиньо. Он был потрясающим. Голы, навыки, движения, которые вы никогда не видели раньше. Когда я был молодым, я представлял себя на его месте, но я не мог делать то, что мог он. Я все еще люблю его. Он навсегда останется моим героем», — приводит слова Мане Goal.

29-летний египтянин признался, что в юности у него было несколько любимых футболистов.

«Когда я только начинал заниматься футболом, это были Зидан, Роналдо и Тотти. Мне нравилось наблюдать за ними и представлять себя на их месте, когда я был на улице с друзьями. Эти уникальные игроки, которые могут делать то, чего не могут другие», — рассказал Салах.

Матч между сборными Египта и Сенегала пройдет 25 марта в 22.30 мск.

Команды встречались между собой в финале Кубка африканских наций-2021. В серии послематчевых пенальти победил Сенегал. Решающий пенальти забил Мане.