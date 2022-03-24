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Сборные Японии и Саудовской Аравии вышли на чемпионат мира 2022 года

Япония и Саудовская Аравия вышли на чемпионат мира 2022 года
Карен Саркисян
Корреспондент
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Сборная Японии одержала победу над командой Австралии (2:0) в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Встреча проходила на олимпийском стадионе в Сиднее.

В составе гостей дубль оформил Каору Митома.

Сборная Японии набрала 21 очко и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы B азиатской квалификации. Команда Австралии с 15 баллами осталась на третьей позиции. Второе место в группе занимает сборная Саудовской Аравии.

Таким образом, Япония и Саудовская Аравия вышли в финальную стадию чемпионат мира 2022 года.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа B
24 мар, 12:10. ()
Австралия
0:2
Япония

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
Сборная Японии по футболу
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