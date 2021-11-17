Серьезно наказаны арбитры, судившие два последних матча сборной Бразилии

Председатель судейского комитета Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Вилсон Сенеме объявил о серьезных наказаниях трех арбитров, судивших последние матчи с участием пентакампеонов: Бразилия — Колумбия (1:0) и Аргентина — Бразилия (0:0).

Бразилец, также входящий в судейский комитет ФИФА, подписал два документа об отстранении на неопределенный срок чилийца Роберто Андреса Тобара Варгаса и уругвайцев Андреса Исмаэля Куньи и Эстебана Даниэля Остохича.

Тобар Варгас, в частности, проявил либеральность по отношению к Неймару, как минимум дважды не применив к звездному игроку дисциплинарные санкции. Уже на 9-й минуте тот повел себя агрессивно по отношению к арбитру и заслужил красную карточку. Но чилиец не решился удалить Неймара.

Кунья судил встречу Аргентина — Бразилия, а Остохич помогал ему в роли видеоарбитра. Они допустили как минимум одну серьезную ошибку, в результате которой продолжил игру аргентинец Николас Отаменди.

На 33-й минуте он ударил Рафинью локтем в лицо, должен был получить красную карточку и покинуть поле.

Из-за отстранения Куньи пришлось искать нового рефери, который судил бы в роли ВАР финальный матч Кубка Южной Америки между «Атлетику Паранаэнсе» и «Брагантину». Его заменили на другого уругвайца — Леодана Гонсалеса.