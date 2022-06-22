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Сегодня, 08:47

На ЧМ-2022 в Катаре будут запрещен секс между неженатыми людьми

Анна Горшкова
Корреспондент
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Во время чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре будет действует запрет на интимные связи между неженатыми людьми.

По данным Daily Star, секс будет официально запрещен для футболистов, персонала и фанатов, которые приедут на турнир. Нарушение данного правила может привести к семи годам лишения свободы.

«Секс исключен из нашего списка, если только вы не приехали как муж и жена. На этом турнире точно не будет секса на одну ночь. Не будет никаких вечеринок. Все должны держать себя в руках, если не хотят рисковать оказаться в тюрьме. На ЧМ в этом году впервые в истории введен запрет на секс. Болельщики должны быть готовы», — приводит слова источника из полиции Daily Star.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах. Турнир впервые пройдет на Ближнем Востоке и также это первый ЧМ в стране с мусульманским большинством.

Источник: https://www.dailystar.co.uk/sport/football/world-cup-sex-ban-horny-27268714
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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