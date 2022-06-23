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Сегодня, 20:33

ФИФА разрешила сборным включать в заявку на ЧМ-2022 в Катаре 26 игроков

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бюро Совета Международной федерации футбола (ФИФА) одобрило расширение заявки сборных на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, количество игроков, которые должны быть включены в окончательную заявку сборной, было увеличено с 23 до 26. Максимальное количество игроков в предварительном заявочном листе увеличено с 35 до 55.

Также на скамейке запасных команды теперь могут находится 26 человек, из них 15 — это запасные игрокм, а 11 — официальные лица, в том числе врач.

Сообщается, что последний игровой день на клубном уровне для футболистов, включенных в окончательный список своих сборных, должен состояться не позднее 13 ноября 2022 года.

ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в пяти городах. Победителем предыдущего турнира, который проходил в России, является сборная Франции.

Источник: https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/bureau-of-fifa-council-approves-increase-of-fifa-world-cup-tm-squads-to-26
Футбол
ФИФА
Чемпионат мира по футболу 2022
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