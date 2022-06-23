ФИФА разрешила сборным включать в заявку на ЧМ-2022 в Катаре 26 игроков

Бюро Совета Международной федерации футбола (ФИФА) одобрило расширение заявки сборных на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, количество игроков, которые должны быть включены в окончательную заявку сборной, было увеличено с 23 до 26. Максимальное количество игроков в предварительном заявочном листе увеличено с 35 до 55.

Также на скамейке запасных команды теперь могут находится 26 человек, из них 15 — это запасные игрокм, а 11 — официальные лица, в том числе врач.

Сообщается, что последний игровой день на клубном уровне для футболистов, включенных в окончательный список своих сборных, должен состояться не позднее 13 ноября 2022 года.

ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в пяти городах. Победителем предыдущего турнира, который проходил в России, является сборная Франции.