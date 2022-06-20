Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

20 июня, 23:46

Сборная Уэльса подтвердила отставку Гиггза с поста главного тренера команды

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Райан Гиггз покинул пост главного тренера сборной Уэльса.
Фото FAW.

Сборная Уэльса на официальном сайте подтвердила отставку Райана Гиггза с поста главного тренера команды.

Ранее специалист в понедельник объявил, что уходит с занимаемой должности.

Райан Гиггз покинул сборную Уэльса на фоне обвинений в насильственных действиях по отношению к двум женщинам. Валлиец не признал вину. Суд над экс-игроком «Манчестер Юнайтед» начнется 8 августа.

Гиггз был арестован в ноябре 2020 года. После этого он был вынужден временно уйти с должности тренера национальной сборной. Преемник Райана — Роб Пейдж — сумел вывести команду в финальную часть ЧМ-2022.

Уэльс выступит на чемпионате мира по футболу впервые с 1958 года. Валлийцы сыграют в одной группе с Англией, США и Ираном.

Райан Гиггз
Сборная Уэльса по футболу
2
2
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
«Челси» увольняет секси-помощницу Абрамовича. Кто такая Марина Грановская, на которой держался весь клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Райан Гиггз объявил об уходе с поста главного тренера сборной Уэльса
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости