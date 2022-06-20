Сборная Уэльса подтвердила отставку Гиггза с поста главного тренера команды

Сборная Уэльса на официальном сайте подтвердила отставку Райана Гиггза с поста главного тренера команды.

Ранее специалист в понедельник объявил, что уходит с занимаемой должности.

Райан Гиггз покинул сборную Уэльса на фоне обвинений в насильственных действиях по отношению к двум женщинам. Валлиец не признал вину. Суд над экс-игроком «Манчестер Юнайтед» начнется 8 августа.

Гиггз был арестован в ноябре 2020 года. После этого он был вынужден временно уйти с должности тренера национальной сборной. Преемник Райана — Роб Пейдж — сумел вывести команду в финальную часть ЧМ-2022.

Уэльс выступит на чемпионате мира по футболу впервые с 1958 года. Валлийцы сыграют в одной группе с Англией, США и Ираном.