Мюллер и Толиссо не сыграют за Германию и Францию в ближайших матчах отбора ЧМ-2022
Официальный сайт «Баварии» сообщил, что игроки команды Томас Мюллер и Корантен Толиссо не смогут сыграть за свои национальные сборные в матчах отбора ЧМ-2022.
Немец получил травму приводящей мышцы. У француза ушиб икроножной мышцы.
Таким образом, Мюллер пропустит матчи против Лихтенштейна (2 сентября), Армении (5 сентября) и Исландии (8 сентября).
Толиссо не сыграет в сегодняшнем матче против Боснии и Герцеговины, а также Украины (4 сентября) и Франции (7 сентября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю