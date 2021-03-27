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Мухин — первый игрок в истории сборной России, родившийся в XXI веке

20:44
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Максим Мухин дебютировал за сборную России, выйдя на замену вместо Рифата Жемалетдинова на 86-й минуте встречи против Словении (2:1). 19-летний полузащитник «Локомотива» стал самым молодым игроком, задействованным Станиславом Черчесовым в матчах национальной команды, а также вошел в десятку самых юных дебютантов в истории нашей сборной.

Самые молодые дебютанты в истории сборной России

Игрок

Турнир

Соперник

Дата

Возраст

в. Игорь Акинфеев

ТМ

Норвегия — 3:2 (г)

28.04.2004

18 лет 20 дней

п. Алан Дзагоев

ОЧМ

Германия — 1:2 (г)

11.10.2008

18 лет 116 дней

н. Владимир Бесчастных

ТМ

Мексика — 2:0 (д)

16.08.1992

18 лет 137 дней

н. Дмитрий Сычев

ТМ

Эстония — 1:2 (г)

27.03.2002

18 лет 153 дня

п. Владислав Радимов

ТМ

Австрия — 3:0 (г)

17.08.1994

18 лет 265 дней

п. Марат Измайлов

ТМ

Греция — 0:0 (д)

15.08.2001

18 лет 328 дней

п. Александр Головин

ТМ

Белоруссия — 4:2 (д)

07.06.2015

19 лет 8 дней

н. Александр Кержаков

ТМ

Эстония — 1:2 (г)

27.03.2002

19 лет 120 дней

п. Максим Мухин

ОЧМ

Словения — 2:1 (д)

27.03.2021

19 лет 143 дня

з. Никита Чернов

ТМ

Белоруссия — 4:2 (д)

07.06.2015

19 лет 145 дней

Помимо этого, Мухин (04.11.2001 г.р.) стал первым игроком, родившимся в XXI веке, который принял участие в игре сборной России. До этого звание самого молодого футболиста принадлежало защитнику ЦСКА Игорю Дивееву (27.09.1999 г.р.).

(Денис Аль-Юсифи)

Самые молодые игроки, выступавшие за сборную России

Игрок

Дата рождения

Матчи

Голы

п. Максим Мухин

04.11.2001

1

0

з. Игорь Дивеев

27.09.1999

2

0

з. Роман Евгеньев

23.02.1999

1

0

п. Иван Обляков

05.07.1998

2

0

н. Федор Чалов

10.04.1998

3

0

п. Константин Кучаев

18.03.1998

1

0

п. Ильзат Ахметов

31.12.1997

8

0

п. Андрей Мостовой

05.11.1997

6

0

н. Александр Соболев

07.03.1997

4

2

п. Даниил Фомин

02.03.1997

4

0

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