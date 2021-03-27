Мухин — первый игрок в истории сборной России, родившийся в XXI веке
Максим Мухин дебютировал за сборную России, выйдя на замену вместо Рифата Жемалетдинова на 86-й минуте встречи против Словении (2:1). 19-летний полузащитник «Локомотива» стал самым молодым игроком, задействованным Станиславом Черчесовым в матчах национальной команды, а также вошел в десятку самых юных дебютантов в истории нашей сборной.
Самые молодые дебютанты в истории сборной России
|
Игрок
|
Турнир
|
Соперник
|
Дата
|
Возраст
|
в. Игорь Акинфеев
|
ТМ
|
Норвегия — 3:2 (г)
|
28.04.2004
|
18 лет 20 дней
|
п. Алан Дзагоев
|
ОЧМ
|
Германия — 1:2 (г)
|
11.10.2008
|
18 лет 116 дней
|
н. Владимир Бесчастных
|
ТМ
|
Мексика — 2:0 (д)
|
16.08.1992
|
18 лет 137 дней
|
н. Дмитрий Сычев
|
ТМ
|
Эстония — 1:2 (г)
|
27.03.2002
|
18 лет 153 дня
|
п. Владислав Радимов
|
ТМ
|
Австрия — 3:0 (г)
|
17.08.1994
|
18 лет 265 дней
|
п. Марат Измайлов
|
ТМ
|
Греция — 0:0 (д)
|
15.08.2001
|
18 лет 328 дней
|
п. Александр Головин
|
ТМ
|
Белоруссия — 4:2 (д)
|
07.06.2015
|
19 лет 8 дней
|
н. Александр Кержаков
|
ТМ
|
Эстония — 1:2 (г)
|
27.03.2002
|
19 лет 120 дней
|
п. Максим Мухин
|
ОЧМ
|
Словения — 2:1 (д)
|
27.03.2021
|
19 лет 143 дня
|
з. Никита Чернов
|
ТМ
|
Белоруссия — 4:2 (д)
|
07.06.2015
|
19 лет 145 дней
Помимо этого, Мухин (04.11.2001 г.р.) стал первым игроком, родившимся в XXI веке, который принял участие в игре сборной России. До этого звание самого молодого футболиста принадлежало защитнику ЦСКА Игорю Дивееву (27.09.1999 г.р.).
(Денис Аль-Юсифи)
Самые молодые игроки, выступавшие за сборную России
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Матчи
|
Голы
|
п. Максим Мухин
|
04.11.2001
|
1
|
0
|
з. Игорь Дивеев
|
27.09.1999
|
2
|
0
|
з. Роман Евгеньев
|
23.02.1999
|
1
|
0
|
п. Иван Обляков
|
05.07.1998
|
2
|
0
|
н. Федор Чалов
|
10.04.1998
|
3
|
0
|
п. Константин Кучаев
|
18.03.1998
|
1
|
0
|
п. Ильзат Ахметов
|
31.12.1997
|
8
|
0
|
п. Андрей Мостовой
|
05.11.1997
|
6
|
0
|
н. Александр Соболев
|
07.03.1997
|
4
|
2
|
п. Даниил Фомин
|
02.03.1997
|
4
|
0
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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