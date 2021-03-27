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Сборная Нидерландов вышла в футболках в поддержку рабочих в Катаре

20:41
Сборная Нидерландов перед матчем с Латвией. Фото Twitter
Сборная Нидерландов перед матчем с Латвией. Фото Twitter
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Сборная Нидерландов надела специальные футболки на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Латвии. На них нанесена надпись «Футбол поддерживает перемены».

Голландцы таким образом решили привлечь внимание к нарушениям прав человека при строительстве объектов ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее несколько стран и клубов высказались по поводу условий труда рабочих. На данный момент при строительстве погибло уже 6700 мигрантов.

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