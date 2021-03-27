ЧМ-2022 по футболу, отборочный турнир: результаты и расписание матчей 27 марта
Группа H
Россия — Словения — 2:1 (2:1)
Голы: Дзюба, 26 (1:0). Дзюба, 35 (2:0). Иличич, 36 (2:1).
Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жемалетдинов (Мухин, 87), Оздоев, Кузяев, Головин (Миранчук, 49), Жирков (Караваев, 68), Дзюба (Заболотный, 86).
Словения: Облак, Стоянович (Скубиц, 61), Блажич, Мевля, Балковец, Ловрич (Захович, 86), Бийол (Ветрих, 62), Куртич, Иличич, Шпорар (Вучкич, 75), Зайц (Бохар, 75).
Предупреждения: Головин, 11. Мевля, 13. Кудряшов, 43. Миранчук, 77. Захович, 89.
Судьи: Ди Белло. Костанцо, Пассери (все — Италия).
27 марта. Сочи. Стадион «Фишт». 13008 зрителей.
Группа A
Группа E
Группа G
Черногория — Гибралтар — 4:1 (2:1)
Голы: Бечирай, 26 (1:0). Стич, 30 — с пенальти (1:1). Симич, 43 (2:1). Томашевич, 53 (3:1). Йоветич, 80 (4:1).
Черногория: Миятович, Томашевич, Симич, Радунович, Бакич (Вулай, 26), Косович (Лагатор, 60), Йовович, Вукчевич, Хакшабанович (Больевич, 60), Бечирай (Йоветич, 46), Джурджевич (Мартинович, 77).
Гибралтар: Голдвин, Саджент, Джолли, Босио (Эрнандес, 51), Барнетт, Сантос, Моулдс, Понс (Уокер, 65), Бадр (Кумбс, 46), Валарино (Уайсмэн, 81), Стич (Борг, 65).
Предупреждения: Голдвин, 14. Понс, 21. Стич, 27. Вулай, 30.
Судья: Шюттенгрубер (Австрия).
27 марта. Подгорица. Стадион «Градски».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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