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Митрович - о матче Сербии с Португалией: «Полностью заслуженная победа, мы были лучшей командой во всем»

01:51
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Форвард сборной Сербии Александр Митрович подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Португалии (2:1). Нападающий забил победный гол.

«Это была потрясающая игра, полностью заслуженная победа. Сегодня мы были лучшей командой во всех аспектах игры. Они забили из-за нашей ошибки, но в целом у нас было три или четыре шанса, поэтому я думаю, что мы заслужили победу и возможность оказаться в Катаре.

Мой гол? Хороший прострел Тадича. Мы очень хорошо знаем друг друга. Он знает, куда я бегу, а я знаю, куда он положит мяч. Хорошо отреагировал, попытался попасть в створ, мяч отскочил и попал в сетку», — приводит слова Митровича официальный сайт УЕФА.

После заключительного тура Сербия с 20 очками поднялась на первое место группы A и пробилась на ЧМ-2022, Португалия опустилась на вторую строчку и попала в стыковые матчи.

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Сергей Разин все материалы автора
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