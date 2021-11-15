Невероятные эмоции Джоковича после выхода сборной Сербии на ЧМ-2022

Первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на победу сборной Сербии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Португалии (2:1).

Сербский теннисист выложил в сторис Instagram видео с тем, как он празднует выход национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

I believe @DjokerNole is happy about Serbia ?? winning their football match tonight ??? ??



From his IG! pic.twitter.com/Zk64qsn99l — Julie ??? (@NDjokofan) November 14, 2021

После заключительного тура Сербия с 20 очками поднялась на первое место группы A и пробилась на ЧМ-2022, Португалия опустилась на вторую строчку и попала в стыковые матчи.