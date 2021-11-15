Невероятные эмоции Джоковича после выхода сборной Сербии на ЧМ-2022
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Первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на победу сборной Сербии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Португалии (2:1).
Сербский теннисист выложил в сторис Instagram видео с тем, как он празднует выход национальной команды на чемпионат мира в Катаре.
I believe @DjokerNole is happy about Serbia ?? winning their football match tonight ??? ??— Julie ??? (@NDjokofan) November 14, 2021
From his IG! pic.twitter.com/Zk64qsn99l
После заключительного тура Сербия с 20 очками поднялась на первое место группы A и пробилась на ЧМ-2022, Португалия опустилась на вторую строчку и попала в стыковые матчи.
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