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Сегодня, 17:27

Шалимов заявил, что появление Бензема в финале ЧМ может серьезно навредить сборной Франции

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский футболист и тренер Игорь Шалимов заявил, что появление нападающего Карима Бензема в финале чемпионата мира может серьезно навредить французской команде.

«Бензема лучше остаться дома и не портить праздник сборной Франции, которая и так выглядит очень впечатляюще. Представьте себе: люди тренируются, налаживают взаимодействие, отрабатывают игровые схемы. И вдруг появляется какой-то товарищ, претендующий на участие в финальном матче. Как это повлияет на атмосферу в команде? Думаю, не очень хорошо... Все может мигом развалиться. Нынешний чемпионат мира прошел без Бензема, это уже свершившийся факт. Пусть так и остается», — рассказал Шалимов Betonmobile.ru.

Ранее поступила информация, что Бензема может появиться в составе французов в финальном матче чемпионата мира против сборной Аргентины.

Сборная Франции сыграет против Аргентины в финале ЧМ-2022 18 декабря, начало — 18.00 мск.

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Источник: https://betonmobile.ru/shalimov-benzema-luchshe-ostatsya-doma-i-ne-portit-prazdnik-sbornoy-frantsii
Игорь Шалимов
Карим Бензема
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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