Манчини о стыках ЧМ-2022: «На Евро все было для нас слишком просто, нужно было добавить страданий»
17:32
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о необходимости играть в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
«Во время чемпионата Европы наши игроки были хороши, они сразу же здорово себя проявили.
Чемпионат мира? На Евро все для нас было слишком просто, нужно было добавить страданий», — пошутил Манчини.
В первом стыковом матче отбора ЧМ-2022 сборная Италии встретится с командой Северной Македонии. В случае победы итальянцы сыграют с победителем матча Португалия — Турция.
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