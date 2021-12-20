Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Манчини о стыках ЧМ-2022: «На Евро все было для нас слишком просто, нужно было добавить страданий»

17:32
Теги:

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о необходимости играть в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

«Во время чемпионата Европы наши игроки были хороши, они сразу же здорово себя проявили.

Чемпионат мира? На Евро все для нас было слишком просто, нужно было добавить страданий», — пошутил Манчини.

В первом стыковом матче отбора ЧМ-2022 сборная Италии встретится с командой Северной Македонии. В случае победы итальянцы сыграют с победителем матча Португалия — Турция.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Что подарить на Новый год? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
В Китае объяснили нагнетание США ситуации вокруг Украины
0
Реклама