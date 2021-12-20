Руководство российского футбола будет против проведения чемпионата мира раз в два года

Руководство РФС поддерживает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в несогласии с идеей проводить чемпионат мира раз в два года, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в РФС.

«РФС ценит отношения с ФИФА, но в вопросе реформы мирового первенства поддерживает УЕФА», — сказал источник в РФС, отметив, что в принятии решения организация проводит консультации с клубами российского первенства.

ФИФА проведет онлайн-саммит с участием представителей футбольных федераций 211 стран, на котором будет обсуждаться вопрос проведения мирового первенства каждые два года вместо четырех. Инициатором этой реформы выступает глава ФИФА Джанни Инфантино, который таким образом хочет повысить доходность турнира и организации. Пока известно, что против этой идеи высказались УЕФА и КОНМЕБОЛ.